am 04.04.2022 - 16:15 Uhr

Ab dem 12. Mai zeigt das ZDF donnerstags um 20:15 Uhr die von der Constantin-Tochter Moovie produzierte Familienserie "Wendehammer" in Doppelfolgen, schon eine Woche früher stehen alle sechs Folgen für insgesamt ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek. Meike Droste, Alice Dwyer, Susan Hoecke, Friederike Linke und Elmira Rafizadeh spielen darin fünf Frauen, die allesamt Nachbarinnen am Titelgebenden "Wendehammer" einer Sackgasse sind.

Die besondere Konstellation dabei: Vier davon sind Freundinnen seit Kindertagen befreundet und seit vielen jahren Nachbarinnen - und sie teilen ein großes Geheimnis, denn sie haben nicht nur die sprichwörtliche Leiche im Keller, sondern eine tatsächliche am Grund eines Sees, dessen Pegel gerade allerdings durch eine Baustelle bedrohlich sinkt. Von diesem Geheimnis ahnt Freundin Nummer fünf im Bund nichts, die erst ein halbes Jahr zuvor in den Wendehammer gezogen ist und eigentlich herzlich aufgenommen wurde.

"Eine alte Freundschaft ist etwas anderes als eine neue. Gemeinsame Vergangenheit verbindet im Guten wie im Schlechten. Der Reiz des Unbekannten kann tückisch sein. Zu viel Nähe ist ungesund. Und in eine fertige Komposition kann nicht einfach ein neues Instrument eingebunden werden, außer es passiert – neben dem ganz normalen Alltagswahnsinn, wie dem Warten auf einen Kitaplatz, finanziellen oder gesundheitlichen Problemen, Affären und Lebenslügen – etwas wirklich Unerwartetes. Und ungefähr da beginnt unsere Geschichte", erklärt ZDF-Redakteur Axel Laustroer.

Und weiter: "'Wendehammer' erzählt vom Leben, Lieben und Leiden in der Vorstadt sowie von den Abgründen hinter heilen Hausfassaden – manche nennen es Paradies, manche nennen es Hölle. Aber mit Franziska, Julia, Meike, Nadine und Samira zu leben, zu lieben und zu leiden macht an beiden Orten unglaublich Spaß." Das Buch hat Alexandra Maxeiner geschrieben, Regie führten Ester Amrami und Sinan Akkus. Produzentin ist Heike Voßler, Producerin Diana Hook.