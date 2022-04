Der internationale Programmvertrieb Red Arrow Studios International hat die Rechte für ein neues Reality-Format an mehrere europäische Produktionsfirmen verkauft. "My New Mystery Job" wurde ursprünglich in den Niederlanden entwickelt (lokaler Titel: "Blind Getekend") und wird dort derzeit produziert. Für eine deutsche Adaption hat sich Redseven Entertainment die Produktionsrechte gesichert, ein Sender wurde noch nicht genannt.. Nach Großbritannien wurde das Format an CPL Productions verkauft, nach Frankreich an die Satisfaction Group, nach Italien an Pesci Combattenti und nach Norwegen an Monday Productions.

Inhaltlich erinnert "My New Mystery Job" an Formate wie "Hochzeit auf den ersten Blick": Teilnehmer der Reality-Show suchen nach einer Veränderung in ihrem Leben und geben ihre aktuelle berufliche Position auf, um sich für einen neuen Job zu bewerben. Der Clou: Sie wissen nicht, um welche Anstellung es sich dabei handelt. Für sechs Monate begeben sich die Teilnehmer also in eine völlig neue Arbeitswelt. Die Veränderung ist groß: Aus Rechtsanwälten werden Hirten und aus Verkaufsleiter werden Bestatter.

Dazu werden ihre Fähigkeiten, ihre Eignung und ihre Vorstellungen von Beruf und Privatleben vorab von Karriereexperten bewertet. Basierend darauf erhält jeder Teilnehmer einen Vertrag, in dem nur grundlegende Details wie Gehalt und Arbeitsort ersichtlich sind. Nehmen sie das Angebot an, verfolgt die Kamera ihre Erlebnisse über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob sie wirklich glücklicher werden; beruflich wie privat. Der Höhepunkt ist die Entscheidung nach sechs Monaten: Bleiben sie in ihren neuen Rollen oder versuchen sie, in ihre alten Beruf zurückzukehren?

Tim Gerhartz, President & Managing Director bei Red Arrow Studios International, sagte: "Untersuchungen zeigen, dass eine große Anzahl von Menschen in ihrem Job unzufrieden ist und eine lebensverändernde Karriereentscheidung treffen möchte. Das Konzept liegt voll im Trend und ist ideal für Fernsehsender auf der ganzen Welt, die auf der Suche nach dem nächsten Reality-Hit sind, um ihr Programm aufzupeppen und zu differenzieren." Das niederländische Original wird aktuell von Stepping Stone Productions für den Sender NPO3 produziert und dort in der zweiten Jahreshälfte ausgestrahlt.