Die erste Folge von "Über Geld spricht man doch" läuft am 28. April – und danach an drei weiteren Donnerstagen zur besten Ausstrahlungszeit um 20:15 Uhr. Hergestellt wurden die vier Ausgaben von der Produktionsfirma Tresor TV. In dieser Woche setzt Kabel Eins am Donnerstagabend nochmals auf die vorerst letzte Folge von "Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur", das zuletzt mit Zielgruppen-Quoten zwischen viereinhalb und fünf Prozent ein Stück weit von früheren Erfolgen entfernt blieb.

In der Kar- und der Osterwoche setzt Kabel Eins donnerstags auf Filme, eingeplant sind "Für immer Shrek" und "Besser geht's nicht".