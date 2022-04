am 05.04.2022 - 16:22 Uhr

Eigentlich wollte RTL ab dem 26. April, einem Dienstag, eine neue und von Spiegel TV hergestellte Zeitreise-Sendung mit Laura Wontorra und Sasha senden, die immer nach "RTL Direkt" startet und auf den Namen "Back to" hört. Der Beginn dieser Sendung verschiebt sich nun um eine Woche und erfolgt somit am ersten Dienstag im Mai um 22:35 Uhr. Am 26. April kommt nämlich stattdessen eine Oligarchen-Doku ins Programm.

"Die Oligarchen: Putins mächtige Männer" nimmt die russischen Oligarchen unter die Lupe. Sie stehen seit Beginn des Ukraine-Krieges bekanntlich auf der Sanktionsliste. Unter anderem geht es um Arkadi Rotenberg, Alischer Usmanow und Roman Abramowitsch. Ihre prächtigen Luxus-Yachten wurden beschlagnahmt, ihre Vermögen teilweise eingefroren. Die knapp eineinhalbstündige Doku will sich den reichen Freunden des russischen Präsidenten widmen und der Frage nachhgehen, welche wichtige Rolle sie in Putins System spielen. Die Doku startet ebenfalls um 22:35 Uhr.