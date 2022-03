am 30.03.2022 - 14:21 Uhr

Gemeinsam mit Musiker Sasha wird Laura Wontorra, die für RTL unter anderem "Ninja Warrior Germany" oder "Top Dog" moderiert, ein neues Zeitreise-Format präsentieren. Von "Back to" sind zunächst sechs Episoden eingeplant, die am späteren Dienstagabend im Programm des Privatsender auftauchen sollen. Die erste Folge, die am Dienstag, den 26. April um 22:35 Uhr zu sehen ist, widmet sich Ereignissen der Jahre 1980 bis 1984. Thematisiert werden Umweltproteste, Aerobic, die Hochzeit von Lady Diana Spencer und Prinz Charles sowie weiteres Zeitgeschichtliches.

Einen Starttermin gefunden hat RTL zudem auch für eine weitere Staffel der Kuppelshow "Bauer sucht Frau international". Insgesamt wurden sieben frische Folgen vorbereitet, die ebenfalls Ende April anlaufen und sowohl montags als auch dienstags um 20:15 Uhr gesendet werden. Diese Programmierung wendete RTL schon im vergangenen Herbst beim Original-"Bauer sucht Frau" an und erzielte damit an zehn Abenden im Schnitt rund sechzehneinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Mit nun sieben anstehenden Folgen von "Bauer sucht Frau international" fällt die nächste Staffel des Ablegers so umfangreich aus wie nie und sie läuft auch etwas früher als erwartet. 2021 dauerte es bis in den Herbst, 2019 ging die Debütseason im Hochsommer on air. Einzig 2020 startete das Format ebenfalls im Frühjahr.

Welche internationalen Bäuerinnen und Bauern diesmal teilnehmen? Félix (55) aus Peru, Rolinka (54) aus Frankreich, Justin (30) aus Frankreich, Hans (62) aus Kanada und Rüdiger (57) aus Südafrika. UFA Show & Factual steht als Produktionsfirma hinter der Sendung.