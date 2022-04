am 06.04.2022 - 12:55 Uhr

Kein Tag vergeht derzeit ohne weitere und teils schreckliche Details vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Reporterinnen und Reporter sehen sich im Krieg derweil auch immer wieder gezielt gestreuten Desinformationen gegenüber. Die verfügbaren Infos in einen Kontext bringen möchte nun Antonia Rados für eine neue Dokureihe, die ab dem 7. April in drei Teilen beim Nachrichtensender ntv laufen wird.

Sie will in den Sendungen, die jeweils um 19:30 Uhr gesendet werden, erklären, welche Details von besonderer Bedeutung sind und darlegen, auf welche Einzelheiten zu achten ist. "Kriege erzeugen auf allen Seiten Angst und Emotionen. Dazu kommen heute Fluten von Informationen. Beides, Ängste und die vielen Nachrichten einzuordnen, versuche ich in der Sendung. Dabei helfen mir unsere Reporter und andere", sagt Rados.

Glaubwürdige Quellen herzustellen und darüber hinaus auch Kontext sei, so sagt es Rados, wichtiger als vieles andere. In "Antonia Rados – Der Ukraine-Krieg im Fokus" soll die Kriegsreporterin die Ereignisse und die Verhandlungen beleuchten und sie mit Verlautbarungen sowie Erklärungen von russischer Seite verbinden. Die Folgen zwei und drei der Reihe sind für den 14. und 28. April im ntv-Programm eingeplant.