am 07.04.2022 - 16:40 Uhr

Die 2013 von Veronica Ferres gegründete Produktionsfirma Construction Film ist auf Expansionskurs und baut ihr Münchner Team auf Management- und Produktionsebene gleich um vier Personen aus. "Die Filmindustrie befindet sich durch die zusätzlichen Streamingangebote nach wie vor im Wandel. Nach unserem globalen Erfolg von 'The Unforgivable' unter der Regie von Nora Fingscheidt, ist mehr denn je klar, dass großartige Geschichten modern verfilmt werden müssen und dafür strukturieren wir unser Team mit weiteren engagierten Produzent:innen um. Ich freue mich sehr auf die kommenden Projekte, die wir gemeinsam realisieren werden", so Veronica Ferres.

Schon im Dezember vergangenen Jahres wechselte Konstantin Mayer zu Construction Film und steuert als COO seither die operativen Geschäfte des Unternehmens aus dem Münchner Büro. Er war in den vergangenen Jahren auch schon beratend für Construction Film wie auch andere Unternehmen tätig. "Mit Veronica Ferres verbindet mich eine langjährige, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam mit dem tollen Team, das sie bereits aufgebaut hat, freue ich mich sehr, die Construction Film auf dem Weg in die Zukunft begleiten zu dürfen und dafür zu strukturieren und auszubauen", so COO Konstantin Mayer.

Zum 1. April kamen nun zwei neue Produzentinnen zum Team. Alena Jelinek kommt von Geißendörfer Pictures, wo sie zuletzt die Sky-Serie "Souls" produzierte, die gerade beim Filmfestival Canneseries zwei Preise abräumte. Zuvor war sie für UFA Fiction, UFA Serial Drama und das ZDF tätig gewesen. Gabriele Lohnert war zuletzt für Zieglerfilm tätig, zuvor war sie schon Produzentin bei der UFA Fernsehproduktion. In den letzten Jahren verantwortete sie beispielsweise die ZDF-Reihen "Kommissarin Heller" und "Familie Bundschuh", aber auch einen Film wie "Stumme Schreie", der auf verschiedenen Festivals lief und in Baden-Baden den Publikumspreis erhielt.

Als weitere Verstärkung kommt zum 1. Juni Fabian Post als Line Producer an Bord. Als Herstellungsleiter im fiktionalen Bereich verantwortete er zahlreiche Film- und Serienproduktionen, arbeitete dabei mit Partnern aus dem In- und Ausland zusammen. Bei der mecom fiction in München war er Mitglied der Geschäftsleitung. Aktuell ist er für den Bayerischen Rundfunk im Bereich Auftrags- und Koproduktionen tätig.