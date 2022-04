am 11.04.2022 - 15:36 Uhr

Der Norddeutsche und der Hessische Rundfunk tun sich für eine neue Quizshow zusammen. Schon am Ostermontag werden das NDR Fernsehen und das HR Fernsehen ab 21:45 Uhr die ersten beiden Ausgaben von "Stimmt's? Das Wahrheit oder Lüge Quiz" ausstrahlen. Moderiert wird der Neustart, dessen Produktion Riverside Entertainment übernimmt, von Evren Gezer, die dem Publikum bislang vor allem als Radiomoderatorin bei FFH bekannt ist.

Gezer präsentiert in der Sendung Fakten aus dem Netz, die drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen müssen. Mit dabei sind Atze Schröder, Meltem Kaptan und Wigald Boning, die in jeder Folge von einem weiteren prominenten Gast unterstützt werden. In den ersten sechs Ausgaben handelt es sich um Jürgen Vogel, Michael Kessler, Marijke Amado, Kaya Yanar, Paul Panzer und Lisa Feller.

"Dass ich für den NDR und HR dieses spannende und erfrischende Quiz-Sendung moderieren durfte, ist ein großes Geschenk", sagt Gezer. "Die Show besticht vor allem durch ihr erstklassiges Rate-Team. Mit diesen großartigen Persönlichkeiten vor der Kamera zu stehen, war für mich eine große Freude."

Gut möglich, dass "Stimmt's?" im Erfolgsfall ein Sendeplatz im Hauptprogramm winkt. Ohne das Format damals beim Namen zu nennen, hatte ARD-Unterhaltungskoordinator Frank Beckmann vor einem halben Jahr im DWDL.de-Interview erklärt, dass man bei der neuen Show herausfinden will, "ob sie sich für den Vorabend oder den Hauptabend im Ersten eignen könnte". Ähnlich war der NDR in der Vergangenheit schon bei "Gefragt - Gejagt" vorgegangen, das inzwischen erfolgreich am ARD-Vorabend läuft, wenn "Wer weiß denn sowas?" pausiert. Nach der Premiere laufen die übrigen vier Folgen von "Stimmt's?" aber vorerst mittwochs um 22:30 Uhr im NDR und HR.