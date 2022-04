© FIFA

Nicht weniger als 40.000 Livespiele pro Jahre sollen bis Ende 2022 auf der neuen Plattform von mehr als 100 Mitgliedsverbänden übertragen werden. Das Angebot soll von den europäischen Topligen bis zu bislang nicht abgedeckten Wettbewerben des Männer-, Frauen- und Jugendfußballs aus aller Welt reichen, heißt es.

Fans erhalten darüber hinaus Zugriff auf das FIFA-Archiv, aber auch auf Originals, darunter Dokumentarfilme, Dokuserien, Gespräche und Kurzfilme in elf Sprachen. Zum Auftakt gibt es etwa den Dokumentarfilm "Ronaldinho: The Happiest Man in the World" zu sehen, aber auch die achtteilige Serie "Captains" über sechs Spielführer, darunter Luka Modrić und Emerick Aubameyang.

"FIFA+ ist der nächste Schritt zu unserer Vision eines wirklich globalen und inklusiven Fußballs und unterstreicht den Hauptzweck der FIFA, den Fußball weltweit zu verbreiten und zu fördern", so FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Dieses Projekt markiert einen Kulturwandel. Es verändert die Art und Weise, wie Fußballfans den Fußball erleben und mit ihm interagieren wollen."

Zum Start bietet die FIFA ihre Plattform in fünf Sprachen an, darunter auch auf Deutsch. Sechs weitere Sprachen sollen im Juni dazukommen.