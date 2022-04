Eine Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis und eine Nominierung für den Grimme-Preis kann die Warner-Serie "Para - Wir sind King" bereits ihr Eigen nennen - dass die Produktion von W&B Television eine zweite Staffel erhalten würde, war wegen der positiven Kritiken schnell klar. Nun haben in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten für die neuen Folgen begonnen.

Im Mittelpunkt von "Para - Wir sind King" stehen erneut die vier Freundinnen Hajra (Soma Pysall), Rasaq (Roxana Samadi), Fanta (Jobel Mokonzi) und Jazz (Jeanne Goursaud). Neben den vier Hauptdarstellerinnen kehren unter anderem Walid Al-Atiyat („Isi & Ossi“), Anna Platen ("Dawn Breaks Behind the Eyes") und Florian Renner ("4 Blocks") zurück. Deniz Arora ("Milk & Honey"), Larissa Sirah Herden ("Loving Her"), Anna Jung ("Play"), Anton Weil ("Liebesdings") und andere sind in neuen Rollen zu sehen.

Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Matthias Junge sowie seitens des Senders Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat. Özgür Yıldırım übernimmt erneut die Regie, Director of Photgraphy bleibt Matthias Bolliger. Die Drehbücher stammen von Headautorin Victoria So Hee Alz sowie den Autorinnen Mireya Heiderde Jahnsen, Olivia Lauren Requat, Susan Schadebrodt und Malina Nnendi Nwabounwor.

Wann genau die zweite Staffel bei Warner TV Serie ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Ab dem 2. Mai wiederholt der Bezahlsender jedoch zunächst noch einmal die erste Staffel im Anschluss an die neue Serie "Almost Fly".