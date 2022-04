Nazan Eckes wird die Moderation des RTL-Magazins "Extra" abgeben, wie die 45-Jährige gegenüber der "Bild" bestätigte. Schon zwei Tage zuvor hatte das Blatt in einem auffällig schmeichelhaften Artikel über eine angebliche Kündigung ihres RTL-Vertrags berichtet - die der Sender aber unter Verweis auf weitere gemeinsame Pläne jedoch vehement dementierte.

"Bei mir stehen gerade alle Zeichen auf Veränderung", sagte Eckes nun. "Daher habe ich entschieden, die bisherige exklusive Zusammenarbeit mit RTL zu beenden und meine Sendung 'Extra' abzugeben." Eckes bestätigte gegenüber "Bild", dass es Ideen für gemeinsame Projekte mit RTL auch über das Ende 2022 hinaus gebe. "Ich freue mich sehr darauf, bleibe aber gleichzeitig offen für ganz neue Herausforderungen und möchte auch sehr persönliche Wünsche und Träume verwirklichen. Einen Neuanfang wagen."

RTL hatte zuletzt von Plänen für einen Themenabend mit Nazan Eckes sowie einer Interviewreihe gesprochen, an der der Sender gemeinsam mit der Moderatorin arbeitet. Von ihrem Aus bei "Extra" war da jedoch keine Rede - mit dieser Neuigkeit kam Eckes ihrem langjährigen Arbeitgeber nun durch ihre Aussagen in "Bild" zuvor. Was bleibt, ist der unglückliche Eindruck einer unkoordinierten Kommunikation, die das Gefühl untermauert, dass sich beide Seiten in unterschiedliche Richtungen bewegen.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte RTL am Donnerstag den "Extra"-Abschied von Nazan Eckes, verwies aber zugleich auf eine weitere Zusammenarbeit mit der Moderatorin. Wann genau sie sich von dem Magazin verabschieden wird, ist bislang jedoch unklar. Eckes hatte die Moderation erst Ende 2019 von Birgit Schrowange übernommen. Nach DWDL.de-Informationen ist das Casting für die Eckes-Nachfolge bei "Extra" bereits angelaufen.

Zuletzt wirkte der Umgang des Senders mit "Extra" übrigens erstaunlich lieblos: Wegen überlangen Quiz-Formaten musste das Magazin zuletzt gleich mehrfach seinen Montags-Sendeplatz räumen. Erst Ende des Monats kehrt die Sendung wieder auf ihren traditionellen Sendeplatz zurück.