Nach vielen Jahren, in denen "Immer wieder sonntags" im Europa-Park Rust produziert wurde, bekommt die ARD-Show von dieser Saison an einen neuen Standort. Die Sendung soll künftig im wenige Kilometer entfernten Wasserpark Rulantica produziert werden. Doch das ist nicht die einzige Veränderung. Einem "Bild"-Bericht zufolge soll das Bühnenbild in diesem Zusammenhang überarbeitet werden.

War die Bühne bislang in Gelb und Orange gehalten, soll die Kulisse nun ergrauen. Gleichzeitig ist offenbar vorgesehen, nicht mehr so stark wie bisher auf Volksmusik und Schlager zu setzen. Stattdessen soll sich "Immer wieder sonntags" künftig verstärkt dem deutschsprachigen Pop widmen - und damit offensichtlich dem "ZDF-Fernsehgarten" nacheifern, dessen Musikspektrum schon immer breiter war.

Gegenüber "Bild" versucht der für die Show verantwortliche SWR jedoch zu beschwichtigen. "Auch in der nächsten Saison von ,Immer wieder sonntags' wird es in der Sendung einen Mix aus Volksmusik und Schlager geben", so der Sender. "Gleichzeitig wollen wir aber die Musikvielfalt in der Sendung erhöhen und auch anderen Musikgenres eine Auftrittsfläche bieten."

Klar ist schon jetzt, dass es auch 2022 nur noch zwölf Ausgaben geben. Bereits im vergangenen Jahr war die Schlagzahl um vier Folgen reduziert worden. Begründet wurde der Schritt damals damit, dass man dadurch "mit weniger Unterbrechungen als bislang" senden könne (DWDL.de berichtete). Tatsächlich aber dürften vor allem Sparmaßnahmen zu der Entscheidung geführt haben.