Dass die "Traumschiff"-Handlung in der Regel nicht allzu anspruchsvoll ist, führte dazu, dass das ZDF am Ostersonntag mit seiner Reihe im Laufe des Abends immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte. Lag die "Tatort"-Wiederholung zu Beginn des Abends laut AdScanner-Daten noch knapp in Führung, übernahm das "Traumschiff" nach gut 20 Minuten die Oberhand - auch, weil der ARD-Krimi im Gegenzug kontinuierlich Verluste hinnehmen musste.

Doch nicht nur der ZDF-Klassiker mit Florian Silbereisen konnte im Laufe des Abends zulegen: Auch die Filme von ProSieben und Sat.1 erreichten ihre Reichweiten-Höhepunkte erst nach 21:45 Uhr. Gleiches gilt aber auch für "Ninja Warrior Germany Allstars" und "Grill den Henssler", die nach dem Ende der Filme bei ARD und ZDF offensichtlich noch einmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewinnen konnten.

RTL und Vox profitierten am Ostersonntag aber auch von einer recht klugen Programmierung der Werbeblöcke: Weil sich diese nicht überschnitten, konnte Vox in den "Ninja"-Pausen jeweils einige Show-Fans für sich gewinnen - und dadurch die Quoten-Delle innerhalb der Senderfamilie recht gut kompensieren. Zeitweise lag Vox dadurch vor RTL. Im Gegenzug profitierte "Ninja Warrior" immer dann, wenn sich die Vox-Show in die Werbung verabschiedete.

Den größten Publikumszugewinn hat Vox am Feiertag jedoch Sat.1 zu verdanken, wie die ZapIn-ZapOut-Analyse zeigt. RTL wiederum sammelte die meisten seiner Zuschauerinnen und Zuschauer dagegen vom ZDF ein. Interessant ist indes auch die Schnittmenge zwischen Kabel Eins und Nitro: An keinen anderen Sender verlor Kabel Eins am Ostersonntag so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie an den Männersender von RTL.

