am 19.04.2022 - 11:45 Uhr

ServusTV wird auch in diesem Jahr die DTM live übertragen - zwar nicht im linearen Fernsehen, dafür aber auf seiner kürzlich gestarteten Streaming-Plattform ServusTV On. Das Rechtepaket umfasst die Übertragung aller 16 Rennen der Rennserie bei ServusTV On sowie bis zu einstündige Rennzusammenfassungen im Free-TV bei ServusTV.

ServusTV hatte sich schon im vergangenen Jahr überraschend die DTM-Rechte gesichert, auch wenn die Live-Rennserie im linearen Fernsehen bei ProSiebenSat.1 liegen. Die Sendergruppe nimmt mit Beginn der neuen Saison am 30. April übrigens einen Wechsel vor: Fortan werden die Rennen nicht mehr in Sat.1 gezeigt, sondern bei ProSieben. Dorthin war kürzlich schon die Formel E gewechselt (DWDL.de berichtete).

Bei ServusTV werden die DTM-Rennen unterdessen von Motorsport-Experte Christian Glück kommentiert. Die erworbenen Rechte gelten übrigens sowohl für Deutschland als auch Österreich. Darüber hinaus hat ServusTV nun erstmals die Live-Rechte für die Rennen der Talentschmiede DTM Trophy erworben, die von Walter Zipser kommentiert werden.

"Die DTM hat eine lange Tradition, gerade im deutschsprachigen Raum, aber auch international. Umso mehr freut es mich, dass wir nicht nur alle Rennen der Top-Liga live bei ServusTV On präsentieren können, sondern den Fans in Deutschland ab sofort auch die Möglichkeit bieten, die Highlights der Rennen im TV sowie die Rennen der DTM Trophy zu verfolgen", so David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV.