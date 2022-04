am 19.04.2022 - 20:07 Uhr

Bei Vodafone Deutschland steht ein Führungswechsel bevor: Hannes Ametsreiter wird den Konzern verlassen und künftig im Private Equitiy- und Investoren-Business tätig sein, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. An seine Stelle tritt zum 1. Juli Philippe Rogge als neuer CEO von Vodafone Deutschland und Mitglied des Group Executive Comittee.

Rogge war in den vergangenen zehn Jahren bei Microsoft tätig, wo er während den letzten fünf Jahren die Rolle des Präsidenten für Zentral- und Osteuropa inne hielt. Von Deutschland aus leitete er unter anderem den Vertrieb, die Vertriebskanäle sowie das Marketing. Zuvor bekleidete er verschiedene funktionale Management-Positionen während seiner achtjährigen Tätigkeit bei der Belgacom Group (heute Proximus).

"Hannes hat Vodafone zurück ins Wachstum gedreht und zum größten Mobilfunk- und profitabelsten Telekommunikationskonzern in Deutschland gemacht", so Vodafone Deutschland-Aufsichtsratschef Frank Roevekamp. "Gemeinsam haben wir aus dem ehemaligen Mobilfunk-Unternehmen mit angeschlossenem Kabelnetz einen bundesweiten Festnetz-Spieler schmieden können. Mit Gigabit-Geschwindigkeiten für 24 Millionen Haushalte. Für all das danke ich ihm sehr."