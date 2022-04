Gleich vier Folgen pro Abend zeigt RTL Up derzeit donnerstags von der inzwischen eingestellten deutschen Serie "Der Lehrer" rund um Figur Stefan Vollmer – angesichts von meist unter einem Prozent Marktanteil hält sich der damit erzielte Erfolg bei den 14- bis 49-Jährigen jedoch in argen Grenzen. Laufen aktuell Ausgaben der sechsten Staffel, kommt man bei derart hohem Tempo schnell zur achten Season. Diese beginnt am 12. Mai und ist dann ab 20:15 Uhr primetimefüllend zu sehen. Ab dem 19. Mai drosselt RTL Up aber die Geschwindigkeit der Dramedy, was auch dazu führt, dass die eine verbleibende Episode erst ab 23 Uhr läuft. Die Entscheidung könnte auch damit zusammenhängen, dass man sich langsam der finalen Staffel nähert, in der auch Hauptdarsteller Hendrik Duryn ausstieg, was einen Quoteneinbruch zur Folge hatte.

Zweite Chance für "Perfect Life"

Beim Pay-TV-Sender RTL Passion wird zudem die zweite Staffel der spanischen Comedy "Perfect Life" debütieren. Drei Doppelfolgen sind ab dem 12. Mai donnerstags als TV-Premiere geplant. "Perfect Life" wurde 2019 im Vox-Programm ausprobiert, nach einer Doppelfolge mit rund drei und dreieinhalb Prozent in der Zielgruppe aber schnell wieder verbannt und dann bei TV Now (heute RTL+) gezeigt.