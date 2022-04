Der britische Produktions-Indie Vertigo Films und SquareOne Productions, die Produktionstochter der in München ansässigen Distributionsfirma SquareOne Entertainment, machen wieder gemeinsame Sache und arbeiten nun an der achtteiligen Serie "Vamping". Das Supernatural-Drag-Drama nutzt die LGBTQ+-Clubkultur in Berlin als Kulisse, um die Geschichte einer Vampir-Community zu erzählen, die darum kämpft, ihren Platz in der Welt zu finden.

Im Mittelpunkt der Serie, die als Mischung aus "Pose" und "The Vampire Diaries" beschrieben wird, steht die junge britische Drag-Queen Everett. Als der nach einem Auftritt in einem Drag-Club in Berlin eine Spur zu heftig gefeiert hat, wacht er auf und stellt fest, dass er sich in einen Vampir verwandelt hat. Verängstigt, wütend und unsicher darüber, was mit ihm passiert ist, macht er sich auf den Weg, um die Wahrheit herauszufinden, und findet sich als Protagonist in einem drohenden Kulturkrieg zwischen Vampirstämmen wieder.

Dabei lernt er eine neue Seite der queeren Welt kennen. Er ist hin- und hergerissen zwischen seiner früheren Liebe, seinem Leben und seinen Freunden und den Ungezähmten, einer Vampirgemeinschaft, die komplett unterirdisch lebt, aller Freude und Hoffnung beraubt ist und die die Menschen ein für alle Mal loswerden will. "Zwischen den Pailletten und der Frivolität der Drag-Szene und der dunklen Seite der menschlichen Natur und der systematischen Ausgrenzung feiert die Serie das Anderssein, die Zugehörigkeit, die auserwählte Familie und die Suche nach dem eigenen Platz in einer zerrissenen Welt, in der das Anderssein verpönt ist", heißt es in der Beschreibung.

Kreative Köpfe hinter dem Projekt sind der britische Autor, Regisseur und Produzent Matthew Jacobs Morgen und die in Deutschland geborene Autorin Sophie-Yukiko Hasters, die als eine zentrale Figur in der QTPOC-Community (queer and trans people of color) in Berlin authentische Erfahrungen einbringen kann. Das Kamera sei vor und hinter der Kamera als echte deutsch-britische Zusammenarbeit angelegt und wird auch zweisprachig in deutsch und englisch gedreht. Berlin soll als Kulisse selbst zu einer "zentralen Figur in der Geschichte" werden.

Al Munteanu, Gründer von SquareOne Productions: "'Vamping' ist ein übernatürliches Drama über Drag-Queen-Vampire. Das sagt schon alles, was man wissen muss. Mit diesen Worten hat Matthew Jacobs Morgan vor Jahren unser Interesse geweckt. Wir haben das Drehbuch mit ihm und unseren Partnern bei Vertigo Films weiterentwickelt und wussten sofort, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die Geschichte in Berlin anzusiedeln und Matthew mit dem deutsch-amerikanischen Multitalent Sophie-Yukiko Hasters zusammenzubringen, damit diese Geschichte ihre einzigartige Stimme findet. Dies ist eine Show, die das Anderssein zelebriert. Als Allan Niblo und ich uns nach dem Street-Dance-Franchise wieder zusammentaten, wussten wir, dass wir gemeinsam etwas Freches, Fröhliches und Unverblümtes verstehen!"

Allan Niblo, Mitbegründer von Vertigo Films, ergänzt: "'Vamping' ist frech, verrückt und brillant! Wir setzen uns mit großer Leidenschaft für viele der Themen ein, mit denen sich junge Menschen heute auseinandersetzen, sei es, dass sie sich für die Darstellung von Queer und Sichtbarkeit einsetzen oder gesellschaftliche Erwartungen in Frage stellen und versuchen, die Welt zu verstehen, in der wir leben. Junge Leute wollen sich selbst auf eine lustige, bedeutungsvolle und aufregende Art und Weise dargestellt sehen, und Matthews Vision sowie Sophies Erfahrung und Hintergrund könnten nicht perfekter sein, um dies für 'Vamping' zu erreichen - sie werden dem Drehbuch und den Charakteren eine Authentizität verleihen, die man so selten auf dem Bildschirm sieht."

Serien-Schöpfer Matthew Jacobs Morgan: "Ich freue mich sehr darauf, eine Serie zu schreiben, die in einer meiner Lieblingsstädte spielt, und zwar durch die Brille eines Genres, von dem ich schon immer besessen war. Wir verwischen die Grenzen zwischen Queerness und Vampirismus auf eine Art und Weise, die das Anderssein, die Zugehörigkeit und die Gemeinschaft erforscht, während wir mit einer brillanten Armee von Kreativen an meiner Seite auch eine laute, queere Freude in den Vordergrund stellen." Und Autorin Sophie-Yukiko Hasters fügt hinzu: "Ich habe es geliebt, mit Matthew zusammenzuarbeiten, um Vamping zum Leben zu erwecken und seine einzigartige deutsche Stimme zu finden und ein neues Porträt von Berlin und seinen Bewohnern zu zeichnen - eine Stadt und eine Gemeinschaft, die mir offensichtlich sehr am Herzen liegen."