In den USA herrscht unter den Fans von "The Orville" größere Freude. Denn am Dienstag wurde ein neues Poster zur dritten Staffel veröffentlicht. Diese wird im Mutterland bei Hulu laufen und am 2. Juni ihr Debüt feiern - über drei Jahre nach dem Finale von Staffel zwei. Ab dann sind wöchentlich neue Folgen angekündigt. Wenn die dritte Staffel dann unter dem Namen "The Orville: New Horizons" läuft, ändert sich einiges. So wird jede Episode länger als bisher. Bei Hulu sind rund 60 Sendeminuten veranschlagt, die einst von Fox beauftragten Episoden dauerten in der Regel 42 Minuten, in Ausnahmefällen auch etwas länger. In Deutschland bekommt "The Orville: New Horizons" zudem eine neue Heinat.

Bisher war "The Orville" im Free-TV bei ProSieben zu finden (die 2018 und 2019 gezeigten Staffeln kamen in der Zielgruppe auf annähernd neun Prozent Marktanteil, was für ein US-Format ein ordentlicher Wert ist). Die deutsche TV-Premiere wandert jetzt aber zu Disney+ und wird dort im Star-Bereich zu finden sein. Der Streamingdienst bietet aktuell schon die beiden ersten Staffeln der von Seth MacFarlane erdachten Serie an.

Die dritte Staffel spielt nun 400 Jahre in der Zukunft, wo die Crew der U.S.S. Orville ihre Erkundungsmission fortsetzt, während sie sowohl die Geheimnisse des Universums als auch die Komplexität ihrer eigenen zwischenmenschlichen Beziehungen erforscht. Zu den Darstellenden der Serie gehören Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Chad L. Coleman, Jessica Szohr und Anne Winters. Einen Starttermin nannte Disney+ bisher noch nicht; mit Blick auf den US-Start im Juni dürfte es in Deutschland aber ebenfalls nicht mehr allzu lange dauern.