Trotz mäßiger Quoten setzt Vox den Ableger seiner Hochzeits-Doku "4 Hochzeiten und eine Traumreise" fort. Ab dem 16. Mai zeigt der Privatsender montags bis freitags um 16:00 Uhr neue Folgen des Formats "4 Hochzeiten - Von Braut zu Braut" mit Weddingplanner Frank "Froonck" Matthée. Die Sendung löst den Neustart "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" ab, der ab dem kommenden Montag drei Wochen lang getestet wird (DWDL.de berichtete).

In "4 Hochzeiten - Von Braut zu Braut" präsentieren vier Bräute ihre Hochzeiten in Form von Hochzeitsvideos. Sie sitzen gemeinsam auf der Couch - auch die sogenannte "Braut des Tages" - und erleben gemeinsam die schönsten, emotionalsten und lustigsten Momente der Trauung. Täglich verteilt die Konkurrenz bis zu zehn Punkte für den Hochzeitstag, ehe sich am Freitag auch Froonck alle Hochzeiten an und seine Punkte vergibt. Die Hochzeit mit der höchsten Punktzahl gewinnt 3.000 Euro.

Produziert wird der Ableger von ITV Studios Germany. Im Oktober war das Format erstmals testweise zu sehen, verzeichnete damals jedoch Marktanteile von teils weniger als vier Prozent in der Zielgruppe. Für die zweite Runde wird sich der Hochzeits-Wettbewerb daher noch einmal kräftig steigern müssen.