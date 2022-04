am 21.04.2022 - 07:31 Uhr

Überraschend hat ProSieben die US-Serie "Prodigal Son - Der Mörder in Dir" für sich entdeckt. Rund eineinhalb Jahre, nachdem Sat.1 die Serie wegen schwacher Quoten aus dem Programm nahm, erhielt sie nun noch einmal eine zweite Chance im Free-TV. ProSieben wird "Prodigal Son" ab dem 9. Mai um 22:15 Uhr und damit im Anschluss an "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" zeigen. Die Wiederholungen von "The Big Bang Theory" müssen im Gegenzug weichen.

Los geht es noch einmal ganz von vorne mit wöchentlich zwei Folgn am Stück. Sat.1 hatte "Prodigal Son" im Herbst 2020 noch zur besten Sendezeit gezeigt, die Serie jedoch nach zwölf Folgen vorzeitig aus dem Programm genommen. Nach ordentlichem Start war der Marktanteil zum Schluss auf weniger als fünf Prozent in der Zielgruppe gesunken.

Im Mittelpunkt von "Prodigal Son" steht der Profiler Malcolm Bright, der seine Genialität von seinem Vater geerbt hat. Nur dass dieser sie ganz anders eingesetzt hat: Er ist nämlich als Serienmörder unter dem Pseudonym "Der Chirurg" in die Geschichte eingegangen. Malcolms gewöhnungsbedürftige Art führt zu seinem Rauswurf beim FBI - dann wird er aber für die Aufklärung eines brisanten Mehrfachmordes von einem alten Freund beim NYPD rekrutiert. Nach einer kurzen Begehung des Tatortes entschlüsselt Malcolm das Psychogramm des Soziopathen: Offenbar handelt es sich um einen Nachahmungstäter, der "das Quartett" kopiert - eine Reihe von vier Morden, die ausgerechnet Malcolms Vater 1992 beging. Und so Malcolm wohl oder übel Kontakt mit ihm aufnehmen und um Hilfe bitten - auch wenn er eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte.

Nach zwei Staffeln mit insgesamt 33 Folgen hatte der US-Sender Fox die Serie eingestellt. Hierzulande war "Prodigal Son" nicht nur in Sat.1 zu sehen, sondern auch bei Fox und Sat.1 Emotions.