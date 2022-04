Etwas mehr als 20 Jahre ist es her, dass RTL erstmals im deutschen Fernsehen zum großen "IQ-Test" gebeten hat. Die Showidee wanderte in Folge zu mehreren Sendern, getestet wurde inzwischen auch in Sat.1 – und auch für RTLzwei wurde 2016 ein solcher Test produziert, letztlich aber nicht ausgestrahlt, weil man "Unsauberkeiten" festgestellt habe. Der Show liegt die Formatidee "Test the Nation" zu Grunde und diese hat RTL nun, wie schon vor einigen Monaten angekündigt, wieder herausgekramt.

Im Juni werden drei Folgen über die Bühne gehen, eine davon wird sogar live ausgestrahlt – am Montag, 13. Juni, wenn es um den "großen IQ Test" geht. Außerdem wird noch ein "großer TV-Test" produziert und auch der "große Deutsch-Test" wird wieder belebt. Als Moderatorin soll Sonja Zietlow durch das Format führen, an ihrer Seite soll ein zum jeweiligen Thema passender Co-Moderator agieren.

Neben Prominenten sollen in den drei neuen Shows auch diesmal wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernsehgeräten ihr (Allgemein-)Wissen selbst überprüfen können.