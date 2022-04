Zwei Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar" stehen noch aus - und das Format braucht aus Quotensicht dringend nochmal neuen Schwung, nachdem die Marktanteile inzwischen nur noch bei rund sechs Prozent in der Zielgruppe liegen. Nun schickt RTL einen Abgesandten seiner ungleich erfolgreichen Tanzshow "Let's Dance" vorbei: Joachim Llambi wird in den verbleibenden beiden Shows die Position des Gast-Jurors übernehmen. Er ist damit sowohl freitags als auch samstags live bei RTL im Einsatz.

Auch bei den bisherigen "DSDS"-Liveshows gehörte neben Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad bereits jeweils ein weiterer Gast der Jury an, in der ersten Show war das Dieter Bohlens ehemaliger "Modern Talking"-Partner Thomas Anders, in Show 2 dann die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin Sarah Engels. Zwischen dem Halbfinale und Finale soll es nun also keinen weiteren Wechsel geben.

Vermutlich dürfte man bei RTL auch darauf hoffen, dass der bei "Let's Dance" für seine scharfzüngige Kritik bekannte Llambi die bisherige Harmonie ein bisschen stört. Gegenüber "Bild", das zuerst über die Personalie berichtete, zeigte er sich aber im Vorfeld schon ziemlich begeistert von den Kandidatinnen, die "stimmlich sehr stark" seien. "Es sind die Top 6, die sind schon super."

Aber die Beurteilung der Stimme sieht er ohnehin nicht als seinen Beitrag zum Jury-Urteil an. Gegenüber "Bild" sagt er: "Ich bin kein Gesangsprofi, aber höre mir das unheimlich gerne an. Meine Kollegen bewerten die Stimme – ich beurteile die Aufmachung und Performance, also ob das Gesamtbild zusammen passt."