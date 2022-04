In Kroatien, Berchtesgaden, Freilassing und im Salzburger Land entsteht seit Anfang April und vermutlich noch bis Ende Juni ein internationaler Event-Zweiteiler, hinter dem die Sender BR, ARD Degeto, SWR, Servus TV und SRF stehen. Johannes Betz hat das Buch geschrieben, das nun unter Regie von Jochen Alexander Freydank zum Leben erweckt wird.

Der Film "Riesending" (Arbeitstitel), dessen deutsche Erstausstrahlung nächsten Winter am Mittwochabend im Ersten laufen soll, erzählt vom Höhlenforscher Josef Häberle (Roland Silbernagl). Dieser verunglückt in der Riesendinghöhle in Berchtesgaden, die als eines der längsten Höhlensysteme Deutschlands gilt. Er liegt nun in 1000 Meter Tiefe, zwölf Kilometer vom Schachteingang entfernt. Zwei Freunde halten ihn am Leben. Ralf Sommer (Isaak Dentler) gelingt es innerhalb eines halben Tages, die Bergrettung zu alarmieren. Doch die gerät schnell an ihre Grenzen. Weltweit gibt es nur wenige Spezialisten, die so tief in eine Höhle vordringen können. Und im Team von Bertram Erhard (Maximilian Brückner), dem Einsatzleiter der Bergwacht, befindet sich kein Notarzt, der sich ein solches Vorhaben zutraut…

Der Zweiteiler beruht auf wahren Begebenheiten. Vor der Kamera stehen auch Verena Altenberger, Anna Brüggemann, Sabine Timoteo, Christoph Bach, Beat Marti, Philip Birnstiel, Roland Bonjour und weitere. Senator Film, Lotus Film und C-Films stellen den Zweiteiler her, der vom FilmFernsehFonds Bayern, RTR und Filmlocation Salzburg gefördert wird.

Für die ARD Mediathek entsteht parallel eine Dokumentation mit dem Arbeitstitel "Unterswelt" über den Mythos Untersberg in Berchtesgaden, wo die Riesendinghöhle liegt.