Der WDR hat eine Nachfolgerin für Jessica Bloem bei der "Lokalzeit" aus Aachen gefunden. Während Bloem fortan für die Dortmunder Ausgaben vor der Kamera steht, kehrt für die Aachen"-Lokalzeit" nun Jennifer Jeromin zum WDR zurück. Bis 2019 arbeitete sie bereits in Aachen, kennt die Region nach WDR-Angaben also sehr gut. 2019 wechselte sie dann in den Süden und war fortan für den Bayerischen Rundfunk und dort für das Angebot Puls tätig. Sie moderierte obendrein mehrfach live den New Music Award, eine Gemeinschaftsproduktion aller jungen Radiosender der ARD, sowie die Eröffnungsveranstaltung des Seriencamp-Festivals in München.

Jeromin bringe alles mit, was für eine Moderatorin der Sendung wichtig sei, lobt Gabi Ludwig, Chefredakteurin WDR-Landesprogramme. "Mit ihrer journalistischen Kompetenz und ihrer natürlichen Ausstrahlung vor der Kamera wird sie unsere Sendung aus Aachen sicher bereichern".