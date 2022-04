Mit 2,2 und 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe präsentierten sich jüngst am Samstagnachmittag gezeigte Wiederholungen der neuen Sat.1-Kuppelsendung "Liebe im Sinn" viel zu schwach. Schon am kommenden Wochenende baut Sat.1 daher sein Nachmittagsprogramm um und verlängert die Kochschiene. "Kühlschrank öffne dich", ab kurz nach zwölf Uhr mittags im Programm, bleibt im Sendeplan, nachdem es zuletzt immerhin etwas mehr als sechs Prozent holte.

Dafür wird die Kochshow "Kampf der Köche", die bisher am frühen Vormittag eingeplant war, in den Nachmittag geschoben. Das einstige Vorabendformat ist ab sofort zwischen 14:55 und 17 Uhr mit Doppelfolgen zu sehen. Wie auch bei "Kühlschrank öffne dich!" ist in der Sendung Alexander Herrmann wesentlicher Protagonist. "Liebe im Sinn" bleibt als Erstausstrahlung am Montagabend im Sat.1-Programm.

Verlängert wird zudem die neu eingeführte Telenovela-Schiene am Samstagmorgen, sie reicht nun nämlich bis in den Vormittag. Am vergangenen Wochenende startete Sat.1 am frühen Morgen Wiederholungen der ersten "Verliebt in Berlin"-Staffel. Sechs Stück liefen nonstop (mit zwischen knapp zwei und rund sechseinhalb Prozent bei den Umworbenen). Ab kommendem Wochenende sehen Lisa-Plenske-Fans vier Folgen der Serie.

Neu im Programm ist danach eine weitere Sat.1-Daily, die einst Quotenerfolge feierte: Das unter anderem mit Jeanette Biedermann besetzte "Anna und die Liebe" kehrt zurück und füllt mit ebenfalls vier Folgen die Zeit zwischen 8:15 und 10:15 Uhr. Auch bei "Anna und die Liebe" wird mit der allerersten Episode gestartet. Die Sendezeit von "Das große Backen – Die Profis" (als Re-Run) verschiebt sich somit leicht, die Sendung startet nun um 10:15 Uhr.