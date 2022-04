am 27.04.2022 - 11:25 Uhr

Tele 5 hat einen Sendetermin für seinen "SchleFaZ"-Ableger "KulFaZ" gefunden. Laufen im Original die "schlechtesten Filme aller Zeiten", will man in der ersten und vierteilien Staffel des Spin-off nun die "kultigsten Filme aller Zeiten" ehren – und räumt dafür im Sommer sogar die Primetime frei. Die "SchleFaz" liefen zuletzt immer nach 22 Uhr. Los geht es am 10. Juni 2022 um 20:15 Uhr.

Die "KulFaZ" werden von Kalk TV in Kooperation mit fairworks Medienproduktion (fairmedia) produziert. Keine Fortsetzung geplant ist derweil von einem anderen Kalkofe-Format bei Tele 5: Wie Anfang dieses Jahres bekannt wurde, habe man keine Einigung bezüglich weiterer Folgen von "Kalkofes Mattscheibe" erzielt.