In dieser Woche sendet Das Erste die letzte Episode der aktuellen Staffel von "Hubert ohne Staller" – doch für Nachschub ist bereits gesorgt. Schon sechs Episoden der elften Staffel sind abgedreht, die Produktionsarbeiten zu sechs weiteren Episoden sollen nun Ende April starten. Ein Sendetermin für die neue Staffel steht noch nicht fest, zuletzt starteten die Staffeln immer grob um den Jahreswechsel.

Die zehnte Runde sicherte sich bis kurz vor dem Staffelfinale rund 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit etwas weniger als ein Jahr zuvor, als Deutschland allerdings im Lockdown und somit die TV-Nutzung höher war. Entsprechend änderte sich der Durchschnittsmarktanteil insgesamt auch nur unwesentlich, er verharrte bei grob zehn Prozent, was für Das Erste am Mittwochvorabend um 18:50 Uhr ein kleiner Erfolg ist.

So viel steht aber jetzt schon fest: Am Cast wird sich auch in der neuen Staffel nichts ändern. Es bleibt also dabei: Hubert ermittelt weiter ohne Staller, dafür aber mit Girwidz. Christian Tramitz und Michael Brandner behalten die Hauptrollen. Katharina Müller-Elmau bleibt der Serie als Revierchefin Sabine Kaiser erhalten. Paul Sedlmeier und Mitsou Jung sind ebenfalls mit von der Partie.

"Hubert ohne Staller" ist eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Oliver Mielke, Executive Producer ist Bettina Ricklefs (BR). Die Redaktion liegt bei Elmar Jaeger (BR). Philip Kaetner und Oliver Mielke sind die Head-Autoren. Für die neue Staffel arbeiteten und arbeiten mehrere und sich abwechselnde Regisseure: Manuel Weiss, Carsten Fiebeler und Werner Siebert. Ab kommender Woche sendet Das Erste übrigens Wiederholungen der neunten Staffel der Serie am Mittwoch.