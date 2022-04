Wechsel vor die Kamera: Der langjährige Radiomoderator Philipp Isterewicz, der bei 1 Live unter anderem am Nachmittag moderiert, wird zusätzlich zu seinen Aufgaben beim Jugendsender auch für Sat.1 NRW arbeiten. Ab kommendem Montag präsentiert er mit Bastian Wiedenhaupt und Marc Hillen im Wechsel das Regionalprogramm "17:30".

"In mir steckt ein Newsjunkie", sagt der 30-Jährige und ergänzt: "Ich freue mich also sehr auf meine neue Moderationsaufgabe bei Sat.1 NRW und dass ich meine journalistische Seite noch stärker ausleben kann." Bei 1 Live auch im Mai regelmäßig am Sonntag zu hören und stellt in seiner Show "Neu für den Sektor" frische Hits vor. In der dritten Mai-Woche präsentiert er nachmittags die Drive-Time-Show.



Zuletzt wagten mehrere Moderatorinnen und Moderatoren von Radiosendern den Sprung ins Fernsehen. Marco Schreyl (WDR2), Simon Beeck (1 Live) und Daniel Fischer (FFH) arbeiten nun für RTL, unter anderem am Morgen. Evren Gezer (FFH) ist in einem Quizformat von HR und NDR zu sehen.