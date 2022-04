Kabel Eins trennt sich mit Beginn der kommenden Woche von Teilen seines bisherigen Daytime-Programmschemas. Ab dem späten Vormittag und bis ran an die Nachrichten des Senders, die um kurz vor 16 Uhr laufen, sind nicht mehr wechselnde US-Krimiserien zu sehen, sondern kleine Marathons von jeweils einem Format. Aktuell zeigt Kabel Eins gegen elf Uhr "Scorpion", dann einen "Castle"-Doppelpack, ehe am frühen Nachmittag "Elementary" folgt. Um kurz vor 15 Uhr schließt sich "The Mentalist" an.

Ab dem 2. Mai beginnenvormittags kleine Serienmarathons. Von Montag bis Freitag laufen dann fünf oder sechs Folgen einer Serie am Stück. Dabei wechseln die Serien von Tag zu Tag durch. Die Woche beginnt montags gegen elf Uhr mit fünf Folgen von "Navy CIS" – Kabel Eins setzt hier derzeit auf rund 13 Jahre alte Ausgaben. Dienstags und Donnerstags laufen "Castle"-Folgen hintereinander, in diesem Fall sogar sechs Stück, weil die Serie rund um den ermittelnden Buchautor werktags auch immer in der 10-Uhr-Stunde zu sehen ist.

Am Mittwoch setzt Kabel Eins ab elf Uhr auf "Scorpion" und dabei auf Folgen, die 2018 entstanden. Freitags läuten fünf ab elf Uhr gesendete "Elementary"-Episoden so langsam das Wochenende ein. "The Mentalist" taucht in dieser Liste aus gutem Grund nicht auf. Ab kommender Woche wird die Serie montags bis freitags um 16 Uhr laufen und dort "Navy CIS" ablösen.