am 27.04.2022 - 18:17 Uhr

Schon seit einigen Monaten laufen die Planungen einer vierten "WaPo"-Serie – nun beginnen die Dreharbeiten für die "WaPo"-Elbe, die sich neben die Krimiserien "WaPo Duisburg", "WaPo Bodensee" und "WaPo Berlin" im Vorabendprogramm des Ersten Deutschen Fernsehens einreihen soll. Bis Mitte Juli laufen nun die Dreharbeiten am Fuße des Elbsandsteingebirges zwischen Pirna, Sächsischer Schweiz und der tschechischen Grenze. Entstehen sollen insgesamt acht Episoden der Auftaktstaffel, die die Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH umsetzt.

Chefin des neuen Ermittlerquartetts ist Hauptkommissarin Maike Junghans, eine gebürtige Dresdnerin, die der Rollenbeschreibung zufolge stets souverän und gelassen agiert. Ihr sei nichts Menschliches fremd. Verkörpert wird die Figur von Carina Wiese, die viele Jahre lang in "Alarm für Cobra 11" die Figur Andrea verkörperte, zuletzt die Ehefrau von Ermittler Semir.



Jana Macourek (Barbara Prakopenka) und Moritz Kretschmär (Ferdi Özten) sowie der universalbegabte Allrounder Sami Fares (Adnan Maral) arbeiten ebenfalls bei der Wasserschutzpolizei an der Elbe. Jana hat tschechische Wurzeln, Samis Familie floh einst aus dem Libanon. Im Episodencast sind in Staffel eins Sascha Göpel, Heike Trinker, Alexander Finkenwirth, Alexander Gaida und Anne Cathrin Buhtz und andere vertreten.

Regie führen Peter Ladkani (Folgen 1-4) und Susanne Boeing (Folgen 5-8). Die Drehbücher verfassten Jörg Tensing (Folge 1, 7, 8), Martin Muser, Hanno Raichle (beide bei den Folgen 2, 4, 5), Jan Schröter (Folge 3) sowie Catrin Lüth und Ruth Rehmet (Folge 6). Erst am Dienstag verabschiedete sich die "WaPo Berlin" mit der besten Quote, die bisher gemessen wurde. Gut zwölf Prozent waren es insgesamt, etwas mehr als sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.