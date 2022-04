am 28.04.2022 - 10:30 Uhr

Im Juli vergangenen Jahres wurde das Projekt zunächst für ProSieben angekündigt, jetzt bekommt der Streamingdienst Joyn den Vortritt und zeigt im Herbst 2022 "Love is King", eine neue Dating-Reality aus dem Hause ITV Studios Germany, in der Singles auf "romantische Zeitreise" gehen - ein unter Fernsehmachern identifiziertes Trend-Genre, wie sich gerade erst wieder bei der MIPTV in Cannes beobachten ließ.

Oder wie es Hannes Hiller, Senior Vice President Development & Content Strategy Entertainment formuliert: "Wer weiß heute noch, wie Dating ohne Smartphone funktioniert hat? In der Datingshow ‚Love is King‘ dreht sich für Singles auf Partnersuche die Zeit zurück. Digital Natives gehen auf eine romantische Zeitreise, um ihre:n Partner:in zu finden. Das wird sehr märchenhaft."

Nach der Premiere bei Joyn soll später auch eine Ausstrahlung bei ProSieben erfolgen. Gemeint ist hier nicht etwa eine Ausstrahlung nur eine Woche später, wie der Sender auf Nachfrage bestätigt. Damit bekommt der vielgescholtene Streamingdienst Joyn seine bisher teuerste non-fiktionale Premiere, die derzeit noch auf einem Schloss etwa eine Autostunde östlich von München gedreht wird.

© Joyn Thomas Münzner

Ein interessantes Zitat im Zusammenhang mit der Ankündigung von "Love is King": Schon länger wird die Scheidung der beiden Jony-Gesellschafter Seven.One Entertainment und Discovery erwartet, weil letztgenannter Partner durch die neue Ehe mit Warner Bros. neue Pläne im Streaming verfolgen dürfte. Im Januar diesen Jahres lehnten sich Henrik Pabst, Chief Content Officer und Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer der Seven.One Entertainment Group, bereits im DWDL.de-Interview weit aus dem Fenster.

Für Seven.One Entertainment soll Joyn eindeutiger als bislang die starke Marke im Digitalen werden. Andere Angebote wie Sender-Apps will man einstellen. Die angekündigte Fokussierung und Vereinnahmung von Joyn greift einer gesellschaftlichen Klärung der Beteiligungsverhältnisse voraus. Die Premiere der für ProSieben angekündigten Datingshow "Love is King" bei Joyn folgt der Ankündigung.

"Mit diesem Schritt bauen wir unser vielfältiges und immer häufiger exklusives Programmangebot auf Joyn weiter aus und optimieren unsere Gesamtreichweite über alle Plattformen hinweg", sagt Henrik Pabst heute. "‚Love is King‘ verspricht erstklassiges Entertainment für ein breites Publikum."

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "Love is King" müssen modernem Dating-Verhalten komplett abschwören und stattdessen abtauchen in das "glamouröse Ambiente eines prächtigen Schlosses". Es geht um Ball-Abende, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe. Bei der Fernsehmesse MIPTV wurde für diese Art der Mischung aus Reality und Schauspiel der Begriff "D-Acting" geprägt.