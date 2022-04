Die Florida Film verstärkt sich im Sommer mit Maren Knieling. Ab Juli wird Knieling, die bisher für Bavaria Fiction verschiedene TV- und Kinoprojekte ("Nestwochen", "Das Geheimnis des Totenwaldes" oder "Das Programm") verantwortete, neben Arne Kreutzfeldt als Geschäftsführerin bei Florida Film tätig sein. "Maren ist genau die Ergänzung, die uns noch gefehlt hat, um den nächsten großen Schritt mit der Florida Film zu machen", freute sich Klaas Heufer-Umlauf. Der Fernsehmoderator ist bei der Florida Film Produzent und Gesellschafter.

Knieling möchte an neuer Wirkungsstätte "besondere fiktionale Stoffe" entwickeln und diese dann für eine breite Zielgruppe produzieren. Durch von ihr gesetzte Impulse sollen auch Synergien innerhalb der Florida-Gruppe weiter ausgebaut und genutzt werden. Die Rede ist von einer ganzheitlicheren Nutzung der Expertise in den Bereichen Unterhaltung (Florida TV), Werbung (Florida Reklame), Journalismus (K2H), Podcast (Studio Bummes) und eben der Fiction.



Knieling: "Die Kombination aus außergewöhnlichen Show-Formaten, Journalismus, Podcast und Fiction innerhalb der Florida bietet spannende Möglichkeiten, Storytelling neu zu denken und innovative Konzepte zu arbeiten." Ein Beispiel dafür könnte "Cui Bono: die Serie" (AT) sein. Das ist die Verfilmung des Podcasts "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?", der sich mit Entstehung und Verbreitung von Verschwörungstheorien befasste.

Neben Maren Knieling sollen ab Sommer auch weiterhin Anne Solá Ferrer, Sebastian Schultz und Lars Jessen zum Team der Produzentinnen und Produzenten bei Florida Film gehören.