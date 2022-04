In der vergangenen Zeit war Daniela Will in erster Linie als Reporterin beim Fernsehsender Welt zu sehen. Seit wenigen Wochen nun hat sie ihre Wirkungsstätte gewechselt und weckt Menschen in Deutschland nun im Frühprogramm bei RTL. Sie ist Teil des Teams von "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" und wird in der Morningshow vermutlich im Schnitt alle drei Wochen zu sehen sein. Sie wechselt sich bei diesen Einsätzen mit Annika Lau und Annett Möller ab.

In der sonstigen Zeit wird Will nun auch für den Nachrichtensender ntv im Einsatz sein. Dort startet sie am kommenden Sonntag, wie nun bekannt wurde. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Daniela Will eine versierte und zugleich sehr einnehmende neue Kollegin gewinnen konnten", erklärt Chefredakteurin Sonja Schwetje. Sie nannte Will "eine Vollblutjournalistin, die als Redakteurin und als Reporterin über umfangreiche Live-Erfahrungen verfügt. Das ist für die Moderation mehrstündiger Sendungen, gerade auch in Breaking News Situationen bei ntv, extrem wichtig."

Will zeigte sich derweil gespannt, Nachrichten "aus neuer Perspektive" mitzugestalten. "Informationen und Ereignisse aktuell, kompakt und verständlich abzubilden, gehört für mich zu den wichtigsten Aufgaben", sagt die neue ntv-Moderatorin. Will begann ihre TV-Laufbahn vor elf Jahren bei AFN und dem ZDF-Landesstudio Hessen, sie arbeitete zudem bei PromiFlash und dem SWR. Sie volontierte bei "17:30 Sat.1 Live" in Mainz, wo sie danach auch eine Zeit lang als Jungredakteurin angestellt war, ehe sie als Redakteurin zu Final Frame ging. Von RTL News zu Welt gewechselt ist derweil Franca Lehfeldt. Beim Berliner Sender soll sie nun im zweiten Quartal beginnen und ebenfalls Sendungen moderieren.