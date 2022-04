am 28.04.2022 - 11:59 Uhr

Die kostenfreie und daher werbefinanzierte Video-On-Demand-Plattform Watch4, betrieben von der Video Solutions AG mit Sitz in Zug (Schweiz), erhält einen neuen Namen: wedotv. Somit trägt das Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz künftig den selben Namen wie in Großbritannien. Aucb dort wird das Angebot umgetauft und heißt künftig nicht mehr W4free, sondern auch wedotv.

"Wir machen Fernsehen: Das tragen wir jetzt auch im Namen“, sagt Philipp Rotermund, Gründer und CEO der wedotv-Betreibergesellschaft Video Solutions AG. „Als linearer Kanal, auf Abruf, auf allen Devices, weltweit: wedotv gibt‘s überall." Er kündigte zugleich an, mit neuen Partnern und neuen Inhalten in den nächsten Monaten weiter wachsen zu wollen, Details wurden aber nicht genannt.

Klar ist: Das Portal, das Filme, Dokus, Serien und Sport bietet, möchte sich nun für Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt öffnen. Das Inhalte-Portfolio werde man auf die jeweils verfügbaren Rechte in den jeweiligen Ländern zuschneiden.