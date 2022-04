Ivo Kortlang, Amber Bongard und Armin Rohde tauchen im Frühsommer wieder in ihre Rollen als Toni, Valerie und Dr. Schmieta auf. Ausstrahlungstermine für insgesamt sechs neue Folgen der deutschen Serie "Tonis Welt" sind gefunden. Vox setzt ab dem 8. Juni um 20:15 Uhr auf den Ableger von "Club der roten Bänder". Schon einige Tage zuvor gehen die Abenteuer auf Abruf weiter. Streamingdienst RTL+ stellt die frischen Folgen bereits ab dem 25. Mai zur Verfügung.

Fans dürften sich in der Bantry Bay-Produktion dann Antworten auf Fragen erhoffen wie: Werden Toni und Valerie wieder zusammenfinden? Und wie geht Dr. Schmieta weiterhin mit seiner Parkinson-Krankheit um? Produzentin ist Gerda Müller ("Weinberg", "Club der roten Bänder") als Producer zeichnet Tobias Ketelhut ("Club der roten Bänder") verantwortlich. In der zweiten Staffel "Tonis Welt" stoßen Eva Kaesgen ("Das Wichtigste im Leben") als Producerin und Golda Sophia Bonhoeffer als Junior Producerin hinzu. Nico Sommer und Aki Wegner führten Regie, Elena Senft schrieb die Bücher.



Die erste Staffel, bestehend aus acht Episoden, bescherte Vox zwischen viereinhalb und gut sechs Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Somit blieb sie weit unterhalb der Werte, die einst "Club der roten Bänder" zu erreichen vermochte. Die erfolgreichste TV-Ausstrahlung der Vox-Eigenproduktion kratzte Ende 2016 an der 19-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen.

Aktuell belegt bei Vox die Eigenproduktion "Friedmanns Vier" den Sendeplatz am Mittwochabend. Der Free-TV-Start verlief in dieser Woche recht ordentlich, vor allem wenn man an die vielen Fiction-Flops auf dem Sendeplatz denkt.