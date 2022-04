am 28.04.2022 - 16:30 Uhr

An drei Dienstagen plant RTL demnächst wieder mit der Real-Life-Doku "Reich & herzlich – Ein Millionär geht undercover". Startend am 24. Mai sollen insgesamt zwei neue und eine alte Folge der aus dem Hause Banijay Productions Germany kommenden Sendung zu sehen sein – jeweils um 20:15 Uhr. In der Sendung begibt sich ein superreicher Unternehmer auf einen "Selbstfindungstrip" der besonderen Art; er engagiert sich einige Tage lang ehrenamtlich.

Als RTL das Format 2021 testete, machte Saygin Yalçin mit. In der ersten neuen Folge geht nun Luxusimmobilienmakler Marcel Remus als ehemaliger Dressurreiter undercover auf einen Reittherapiehof. Er baut zudem mit Obdachlosen kleine Häuser für den Verein "Little Home eV" und hilft im Flutgebiet von Bad Neuenahr einem Kindergarten.



Die Intention des Formats ist schnell erklärt: Deutschlands Alltagshelden sollen sichtbar gemacht werden. Abseits von Ruhm, Reichtum und grenzenlosen Möglichkeiten lernen die erfolgreichen Geschäftsleute, das Anteilnahme, Toleranz und Nächstenliebe Werte sind, auf die es ankommt. Anfangs sind sie undercover vor Ort, geben an, als TV-Redakteur/Redakteurin eine Doku drehen zu wollen. Später kehren sie nochmals zurück und enthüllen ihre Identität. Der "Undercover Boss" funktionierte über Jahre hinweg auf ganz ähnliche Weise.

Vergangenen Juni sicherte sich die Pilotfolge der Sendung "Reich & herzlich" noch recht ausbaufähige Werte; sie kam damals zur besten Sendezeit nicht über rund zehneinhalb Prozent bei den Umworbenen hinaus. Knapp 1,6 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Aktuell zeigt RTL dienstags "Bauer sucht Frau international". Eine Woche vor der "Reich und herzlich"-Rückkehr probiert der Privatsender mit "Wohnung verzweifelt" gesucht ein neues Format in der Dienstags-Primetime (DWDL.de berichtete).