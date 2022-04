"Ich habe einige Neuigkeiten zu verkünden", sagte Entertainer James Corden am Donnerstag während der Aufzeichnung einer weiteren Ausgabe seiner CBS-Sendung "The Late Late Show with James Corden". Diese hatte er im März 2015 von Craig Ferguson übernommen, der damals nach neun Jahren aufgehört hatte. Und so jubelten die Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio erst einmal, als Corden verkündete: "Ich bin so stolz auf das, was wir erreicht haben. Es hat meine kühnsten, kühnsten Träume übertroffen. Deshalb freue ich mich, heute bekannt geben zu können, dass ich einen neuen Vertrag unterschrieben habe, um weiterzumachen."