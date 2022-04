Wegen einer Corona-Infektion von Daniel Günther sagte der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther von der CDU seine Teilnahme am Wahl-Triell am vergangenen Dienstag kurzfristig ab, bot aber schon da an, für einen Nachholtermin zur Verfügung zu stehen. Da am 8. Mai bereits gewählt wird, blieb allerdings dafür nicht allzu viel Zeit, nun hat sich aber ein Termin gefunden, an dem alle Beteiligten Zeit haben.

Demnach wird das Triell zwischen Daniel Günther von der CDU, SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller und Grünen-Kandidatin Monika Heinold am kommenden Mittwoch, 4. Mai um 21 Uhr nachgeholt. Die Fragen stellen werden NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Landespolitikchefin des NDR in Kiel. Grüne und SPD sind in Wahlumfragen die zweit- und drittstärkste Partei in Schleswig-Holstein. Die Kandidaten von FDP, AfD und SSW waren in einem zweiten Triell bereits am vergangenen Dienstag im NDR zu sehen.