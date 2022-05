am 02.05.2022 - 16:27 Uhr

Bereits an diesem Montag ist die Zusammenarbeit zwischen Dirk Steffens und RTL Deutschland gestartet. Konkret soll der Wissenschaftsjournalist, der lange für das ZDF vor der Kamera stand, für "Geo" Beiträge schreiben sowie mit Formaten online sein. Dabei werde mit der "Reel-Kolumne" auf Instagram ein ganz neues Format geschaffen, heißt es. Konkret wird Steffens unter dem Motto "Wir müssen reden" fortan alle zwei Wochen ein kontroverses Thema und seine Haltung dazu präsentieren. Auf "Geo.de" wiederum erscheint die Kolumne "Steffens staunt" und im "Geo"-Magazin soll der Journalist künftig namenhafte Vordenkerinnen und Vordenker unserer Zeit interviewen.

Vor einem Monat hatte DWDL.de exklusiv über die neue mediale Heimat von Dirk Steffens berichtet. Den Wechsel vom ZDF zu RTL Deutschland wollte ein Sprecher damals nicht kommentieren, bestätigte jedoch, dass dieser "schon bald für das Magazin 'Geo' arbeiten wird". Für das Kölner Unternehmen, das durch den Zusammenschluss von Gruner+Jahr und der Mediengruppe RTL Deutschland entstand, soll Steffens über alle Ausspielwege hinweg die Wissensmarke verstärken. Es zählt zu den großen Vorhaben des neuen Entertainment-Unternehmens, die wichtigsten Marken von Gruner+Jahr in der neuen Struktur über weitere Verbreitungswege auszubauen. So soll auch "Geo" mit neuen TV-Formaten weiterentwickelt werden.

"'Geo' steht für hochwertigen Wissenschaftsjournalismus mit bildgewaltigen Reportagen, tiefgründigen Recherchen und beeindruckenden Geschichten", lässt sich Dirk Steffens nun zitieren. "Ich bin stolz, gemeinsam mit 'Geo' ein neues Kapitel aufzuschlagen." Und auch Markus Wolff und Jens Schröder, Chefredakteure von "Geo", äußerten sich am Montag zu der Personalie: "Dirk Steffens berichtet als einer der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands eindrücklich über die Schönheit und Verletzlichkeit unseres Planeten. Wir freuen uns sehr, ihn als Teil der 'Geo'-Familie an Bord zu haben. Wir sind gespannt auf unsere gemeinsamen Vorstöße in die großen Themen der Wissenschaft."

Wann genau Dirk Steffens Abschied nehmen wird vom ZDF, ist noch nicht ganz klar. Erst im Februar hatte er über Social Media zumindest noch neue Folgen von "Faszination Erde" für den Herbst in Aussicht gestellt.