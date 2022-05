Schon im Vorfeld hat das neue Schirach-Projekt "Strafe" einiges an Aufmerksamkeit bekommen – jetzt steht auch ein Ausstrahlungstermin fest. Die insgesamt sechs Episoden werden ab Ende Juni, genauer ab dem 28. Juni, bei RTL+ abrufbar sein. Jede der sechs Folgen, die jeweils eine in sich geschlossene Geschichte erzählen, wurde von einer anderen namhaften Regie-Größe inszeniert: Helene Hegemann ("Axolotl Overkill"), Mia Spengler ("Back for good"), Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang"), Patrick Vollrath ("7500"), Hüseyin Tabak ("Gipsy Queen") und David Wnendt widmeten sich den Stoffen. Dabei haben die Regisseurinnen und Regisseure von Schirachs Kurzgeschichten auch selbst, teilweise in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren wie Bernd Lange, Brix Vinzent Koethe und Esther Preuß, zu Drehbüchern adaptiert.

"Der Dorn", "Der Taucher", "Das Seehaus", "Die Schöffin", "Ein hellblauer Tag" und "Subotnik" sind mal Ehedrama, mal rückwärts erzählt oder ein Psychothriller. Executive Producer ist Oliver Berben. Produziert wurde "Strafe" von Jan Ehlert, Geschäftsführer Constantin Television, zusammen mit Sarah Kirkegaard, Geschäftsführerin von Moovie und Produzentin sowie Laura Machutta, Herstellungsleiterin und Geschäftsführerin Moovie. Ausführende Produzentin ist Susanne Hildebrand, Producerin ist Tara Biere.

Zum Ensemble der Schauspielenden gehören unter anderem Josef Bierbichler, Olli Dittrich und Jule Böwe. Die Dreharbeiten zur Anthologie-Serie fanden im Sommer 2021 statt. Gedreht wurde in Berlin und Umgebung, im bayerischen Voralpenland sowie an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfalen. Die Produktion wird vom FilmFernsehFonds (FFF) Bayern, vom Medienboard Berlin-Brandenburg sowie von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.