Im deutschen Fernsehen wird das Format als "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" primetimefüllend ins Line-Up kommen. Für den Donnerstagabend hat derweil Sat.1 Gold eine neue Idee. Aktuell laufen auf dem Sendeplatz noch Wiederholungen von "The Voice Kids". Früher war der Abend auch Heimat zahlreicher eigenproduzierter Hundeformate.

Am dem 19. Mai debütiert donnerstags um 20:15 Uhr mit mehreren Episoden am Stück eine Doku-Reihe, die vom britischen Sender Channel 5 kommt. Im Original hört diese auf den Namen "Filthy Garden SOS", für Deutschland wurde nun der Titel "Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück" gewählt.

Die Gartenprofis Diarmuid Gavin, Danny Clarke and Penny Lamb machen es sich zur Aufgabe, heruntergekommene Gärten wieder auf Vordermann zu bringen. Dabei stoßen sie auf so einige Herausforderungen, die ihnen ihre ganze Expertise abverlangen. Gefragt sind, wie bei allen anderen Flippingshows auch, gute Gestaltungsideen. Jeweils nach 23:10 Uhr bleibt es donnerstags bei "Zoo und so", einer anderen britischen Dokusendung.