am 05.05.2022 - 11:34 Uhr

Syrreal Entertainment produziert derzeit die neue Serie "Oderbruch" (Arbeitstitel). Hergestellt wird sie gemeinsam mit der ARD Degeto und CBS Studios. Somit liegt die Serie im Zeitplan, bereits 2021 war die Rede davon, dass die Produktion im Frühjahr 2022 anlaufen soll. Gedreht wird aktuell in Deutschland und Polen. Karoline Schuch, Felix Kramer und Lucas Gregorowicz spielen die Hauptrollen. Adolfo J. Kolmerer und Christian Alvart nehmen bei den noch den Sommer über andauernden Dreharbeiten auf dem Regiestuhl Platz.

Arend Remmers hat das Serienkonzept gemeinsam mit Adolfo J. Kolmerer entwickelt. In der Serie, für die es noch kein Veröffentlichtungsdatum in der Mediathek gibt, geht es um einen Massenmörder, der in der dünn besiedelten Gegend um Oderbruch sein Unwesen treibt.

Der Serienmordfall führt die Ex-Polizistin Maggie Kring (Karoline Schuch) und Kriminalkommissar Roland Voit (Felix Kramer) nach über 20 Jahren Trennung in ihrer alten Heimat wieder zusammen. Denn alles scheint mit einem alten Fall der beiden zusammenzuhängen: dem mysteriösen Tod von Maggies Bruder Kai, der angeblich bei der Oderflut 1997 ertrunken ist.

"Crime trifft Mystery. ARD trifft CBS. Ein ungewöhnlicher Mix und ein gutes Beispiel dafür, dass in der deutschen Fiktion überraschende Formate möglich sind", hatte Siegfried Kamml von Syrreal Entertainment gesagt, als das Projekt im vergangenen Jahr bekannt wurde.