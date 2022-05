am 05.05.2022 - 13:02 Uhr

© RTL

"Durch den Bereich stellen wir sicher, dass die Themen übergreifend erdacht, entwickelt und umgesetzt werden", so Matthias Dang und Stephan Schäfer, Co-CEOs RTL Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass wir in Mirijam Trunk eine leidenschaftliche Vertreterin für alle diese Aspekte an der Spitze haben, die die Themen nicht nur zentral vorantreibt, sondern auch mit vielen Projekten aus dem Crossmedia-Bereich, etwa im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche, verknüpfen kann."

In dem neuen Bereich sollen die bestehenden strategischen Initiativen und Projekte von RTL Deutschland zusammengeführt werden. Auf bisherigen Maßnahmen aufbauend soll das Team die übergreifende Strategie weiterentwickeln sowie künftige Handlungsfelder und Ziele für die Umsetzung definieren, heißt es.