am 05.05.2022 - 18:07 Uhr

Aus über 750 Bewerbungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind in einem offenen Verfahren fünf Autorinnen und Autoren mit ihren Film- und Serienideen ausgewählt in ein Mentoring-Programm von Netflix und dem Entertainment-Tech-Startup Impact aufgenommen worden, das sich Talentförderung auf die Fahnen geschrieben hat.

Aus Deutschland sind Christian Kaps, Felix van Kann und Kai Gero Lenke mit dabei, dazu kommen der Schweizer Alexander Seibt sowie Lisa Maria Kerschbaumer aus Österreich. Sie werden nun mit Mentorinnen und Mentoren, darunter Doug Ellin, Showrunner der HBO-Serie "Entourage", und Stuart Beattie, Drehbuchautor von "Fluch der Karibik" aus den USA zusammengebracht, um an der Entwicklung der Drehbücher ihrer eingereichten Film- und Serienprojekte zu arbeiten.

Mit allen fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde ein Autorenvertrag mit Netflix abgeschlossen, in dessen Rahmen sie ein Honorar für ihr in dem Workshop entwickeltes Drehbuch erhalten, wie der Streamingdienst mitteilte. Begonnen hat das Programm bereits in dieser Woche. Im Spätsommer soll sich entscheiden, welche Projekte weiterentwickelt werden.

"Wir freuen uns sehr über die vielen hochwertigen Einreichungen und haben uns die Auswahl der fünf Personen für unser Mentoring-Programm nicht leicht gemacht", so Sasha Bühler, Director, EMEA Film, und Lisa Kreimeyer, Local Language Series DACH von Netflix, in einem gemeinsamen Statement. Die gezielte Förderung von Drehbuchautorinnen und -autoren sei "essentiell, um die Zukunft anspruchsvoller Unterhaltung zu sichern".