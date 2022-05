Er gilt als einer der schärfsten Kritiker von Russlands Präsident Putin: Anti-Korruptions-Anwalt Alexei Nawalny. Rund um den Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen, der weltweit für Schlagzeilen sorgte, ist eine von CCN Films und HBO Max kommende Dokumentation entstanden, die nun auch eine Heimat in Deutschland gefunden hat. RTL Deutschland hat sich die Rechte gesichert und wird die beim diesjährigen Sundance Film Festival mit dem Audience Award in der U.S. Documentary Competition Section und dem Festival Favorite Award ausgezeichnete Doku in Kürze zeigen.

Ihre Deutschlandpremiere soll die Doku "Nawalny" am 1. Juni beim Streamingdienst RTL+ feiern. Die TV-Premiere ist für Pfingstmontag, 6. Juni um 21:05 Uhr beim Nachrichtensender ntv geplant. Auch Geo wird die Produktion zeigen. Dort läuft "Nawalny" am 27. Juni um 20:15 Uhr. Unter der Regie von Daniel Roher wurde die Doku von Odessa Rae von RaeFilm Studios, Diane Becker und Melanie Miller von Fishbowl Films und Shane Boris von Cottage M produziert.

Was mit Nawalny genau passierte bei diesem Giftanschlag, versucht der Film zu rekonstruieren. Die Zuschauenden würden aber schnell feststellen, dass die Suche nach der Wahrheit kompliziert sei. Teilweise sollen die Ereignisse in Echtzeit dargestellt werden, in der Doku werde zudem auch Nawalny selbst zu Wort kommen.

Auf Sky Documentaries wird zudem im Juni die zehnjährige Verbindung zwischen Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein rekonstruiert. Es soll gezeigt werden, wie tief Maxwell in die Rekrutierung und den Handel von Mädchen für sexuellen Missbrauch verwickelt war. Die Produktion von Freemantle UK und See it Now Studios umfasst vier Episoden. Ankündigt sind "enthüllende und emotionale" Interviews mit Maxwells Geschwistern Ian, Kevin und Isabel Maxwell, ihren Freunden, Rechtsexperten und ihren mutmaßlichen Opfern. "Ghislaine Maxwell - Partner in Crime", das seit Anfang April in den USA bei Paramount+ zu sehen ist, wird ab dem 3. Juni ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Documentaries gezeigt.