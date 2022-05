Am 9. Mai feiert Russland den "Tag des Sieges" – historisch gemeint ist damit der Sieg über Nazi-Deutschland im vergangenen Jahrhundert. In diesem Jahr wird die Militärparade wegen des laufenden Krieges in der Ukraine besondere Aufmerksamkeit bekommen. RTL wird daher am Montagabend um 20:15 Uhr ein 15 Minuten langes Nachrichtenspecial ausstrahlen.

Durch die Nachrichtensondersendung verschieben sich die folgenden Programme um einige Minuten. "Bauer sucht Frau international" beginnt um 20:30 Uhr, "RTL Direkt" um 22:30 Uhr, das Magazin "Extra" dann um 22:45 Uhr.