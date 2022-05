Auf seiner Facebook-Seite hat "Gefragt – gejagt" einen kurzen Hinweis auf anstehende neue Folgen im Vorabendprogramm des Ersten Deutschen Fernsehens gegeben. "Ihr kennt die Frage. Hier ist die Antwort" hieß es dort, versehen mit einem Datum: 20. Juni. An jenem Montag soll also die neue Staffel des von Alexander Bommes moderierten Vorabend-Ratespiels beginnen. Somit startet "Gefragt – gejagt" in diesem Jahr etwas früher als 2021, als man wegen der Fußball-EM auf Anfang Juli ausgewichen war. Klar ist aber auch: Das Erste hat inzwischen seinen Quotenhit "Wer weiß denn sowas?" ausgedehnt. Das Kai-Pflaume-Format läuft auch in diesem Jahr bis in den Juni, 2020 noch startete "Gefragt – gejagt" schon im Mai.

Mit gerade einmal 60 Folgen fiel dann auch die zurückliegende "Gefragt – gejagt"-Staffel vergleichsweise kurz aus, mitunter kamen Staffeln früher schon auf etwas mehr als 100 Ausgaben. 2021 erzielte Das Erste im Sommer mit der "Gefragt – gejagt"-Staffel im Schnitt etwas mehr als 15 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte man mit durchschnittlich 9,5 Prozent sogar einen neuen Rekord.



Insgesamt ist "Wer weiß denn sowas?" dennoch etwas erfolgreicher. Die laufende Staffel, die bis jetzt schon rund 140 Ausgaben zählt, liegt bei über 17 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kommt Kai Pflaume bis zu diesem Zeitpunkt auf rund achteinhalb Prozent.

Neben Moderator Alexander Bommes ist in den neuen "Gefragt – gejagt"-Folgen auch ein Wiedersehen mit den Jägern Sebastian Jacoby, Sebastian Klussmann, Dr. Thomas Kinne, Adriane Rickel, Klaus Otto Nagorsnik sowie Dr. Manuel Hobiger geplant. Was noch nicht offiziell bekannt ist: Wie viele Folgen umfasst die kommende Staffel?