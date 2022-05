Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik am Kommunikationsstil von Olaf Scholz (SPD) laut geworden war, sucht der Bundeskanzler nun verstärkt die Öffentlichkeit. Einen Tag nach seiner kurzfristig anberaumten Fernsehansprache ist nun bekannt geworden, dass sich Scholz in der kommenden Woche bei RTL mehr als eine Stunde lang den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer stellen wird.

Konkret hat der Privatsender jetzt eine 70-minütige Sonderausgabe seines Nachrichtenmagazins "RTL Direkt" angekündigt, die am Montag, den 16. Mai um 22:15 Uhr zu sehen sein wird. Die Sondersendung steht unter der Überschrift "Kann der Kanzler Krise?" und wird von Pinar Atalay moderiert. Neben den Fragen des Publikums zum Krieg in der Ukraine und seinen Folgen geht es in dem "RTL Direkt Spezial" auch um das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Tag zuvor.

Durch die Programmänderung wird das Magazin "Extra" in der kommenden Wochen entfallen. Um 23:25 Uhr geht es wie gewohnt mit dem "Spiegel TV Magazin" weiter.

Wenige Tage vor seiner Fernsehansprache war Olaf Scholz bereits zu Gast in der ZDF-Sendung "Was nun?". Mit dem neuerlichen TV-Auftritt bei RTL scheint es, als suche der Bundeskanzler derzeit wöchentlich die größte Bühne. Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte sich dagegen nur selten zu Auftritten in Talkshows hinreißen lassen.