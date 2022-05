am 10.05.2022 - 09:30 Uhr

Roku und waipu.tv haben zu Beginn der ANGA COM in Köln eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Diese sieht vor, das Angebot von waipu.tv mit seinen mehr als 180 Kanälen und über 30.000 VoD-Kanäle im Laufe des Jahres auf alle Roku-Geräte in Deutschland zu bringen.

© waipu.tv

Das Streaming-Angebot von Roku war im vergangenen Jahr auf den deutschen Markt gekommen und tritt seither in Konkurrenz zu Googles Chromcast, dem Fire TV Stick von Amazon oder Apple TV (DWDL.de berichtete). Durch die Partnerschaft mit waipu.tv sollen nun nicht zuletzt jene Menschen angesprochen werden, die auf ihren klassischen Kabel- oder Satellitenanschluss verzichten und ihr TV-Signal stattdessen per Internetverbindung erhalten wollen.

Mit waipu.tv füge man dem Angebot "eine große Auswahl an lokal relevantem linearem und Catch-Up-Fernsehen hinzu", so Mirjam Laux, VP International Platform bei Roku. Darüber hinaus sei es möglich, TV-Inhalte aufzuzeichnen und später anzusehen. Laux: "Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese Partnerschaft beiden Parteien bringen wird."