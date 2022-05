Am Donnerstag feiert die Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" 30-jähriges Jubiläum – die erfolgreiche Serie wird dann ab 19:40 Uhr in Spielfilmlänge zu sehen sein. Und während in der Geschichte nie so ganz sicher ist, welche Veränderungen mit der Highlight-Folge einhergehen, steht schon jetzt fest, dass hinter den Kulissen der Daily ein Wechsel ansteht. Nach vielen Jahren (als Storylinerin, Story Editorin, Chefautorin, Creative Producerin und seit 2014 als Produzentin) verlässt Petra Kolle die Produktion. Der UFA soll Kolle künftig noch beratend zur Seite stehen.

"Petra Kolle hat wie niemand sonst 'GZSZ' als Autorin, Producerin und Produzentin in den letzten mehr als 25 Jahren geprägt. Dafür kann man nur in Demut danken. Darüber hinaus hat sie viele Menschen in der Produktion angeregt und inspiriert, die eigenen Stärken zu erkennen und auszubauen", würdigt Joachim Kosack, Geschäftsführer von UFA und UFA Serial Drama, Kolles Wirken.

"Der Film zum 30-jährigen Jubiläum war und ist ein super Abschiedsprojekt für mich. Es war mir ein Fest", verabschiedete sich Kolle, der die Serie schon seit Jahren ein Denkmal gesetzt hat. Der zentrale Platz auf dem fiktiven Kiez, der Kolle-Platz, trägt ihren Namen.

© UFA Dominique Moro

Neue Creative Producerin von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wird unterdessen Annica Heine, die ebenfalls seit vielen Jahren für die UFA Serial Drama arbeitet und dabei an mehreren Produktionen mitgewirkt hat. Unter anderem war sie Head Autorin bei der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt".